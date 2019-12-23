كلمتان تحسمان مصير جيوفنكو مع الهلال

المواطن - محمد سمعه

حسم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الهلال مصيره مع بطل آسيا في كلمتين، وذلك بعد متابعته لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي الذي أُقيم أمس الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقال جيوفنكو في تصريحات لـ برنامج ” صدى الملاعب” المذاع على قناة MBC: لا أعرف من قال بأنني سأرحل عن الهلال، في كلمتين أنا باقٍ في الفريق ولن أرحل، وأشكر الجماهير الهلالية على دعمها.

أجواء ما بعد مباراة السوبر الإيطالي بتغطية #صدى_الملاعب.. وجيوفينكو يؤكد بقاءه في صفوف الهلال#mbc1 pic.twitter.com/HaUOJ4fuUa — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 22, 2019

وكانت تقارير إخبارية قالت في وقت سابق إن جيوفنكو يبحث الرحيل عن صفوف الفريق الهلالي بعدما شعر بأنه أدى مهمته بمساعدة الأزرق على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بالإضافة للمشاركة في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أُقيمت في قطر.

من ناحية أخرى، حصل نادي الهلال على مليوني دولار أمريكي من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” بعد أن أنهى مشاركته العالمية محتلًا المركز الرابع، ونال الهلال أيضًا أربعة ملايين دولار بعد أن تُوج بدوري أبطال آسيا نسخة 2019.

كما تحصل الهلال أيضًا على 800 ألف دولار نتيجة المباريات المتتالية التي خاضها في البطولة الآسيوية.

تابعنا على تواصل معنا على