كلمتان تحسمان مصير جيوفنكو مع الهلال
خلال تصريح اللاعب نفسه

كلمتان تحسمان مصير جيوفنكو مع الهلال

2019/12/23
الساعة 3:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حسم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الهلال مصيره مع بطل آسيا في كلمتين، وذلك بعد متابعته لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي الذي أُقيم أمس الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقال جيوفنكو في تصريحات لـ برنامج ” صدى الملاعب” المذاع على قناة MBC: لا أعرف من قال بأنني سأرحل عن الهلال، في كلمتين أنا باقٍ في الفريق ولن أرحل، وأشكر الجماهير الهلالية على دعمها.

وكانت تقارير إخبارية قالت في وقت سابق إن جيوفنكو يبحث الرحيل عن صفوف الفريق الهلالي بعدما شعر بأنه أدى مهمته بمساعدة الأزرق على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بالإضافة للمشاركة في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أُقيمت في قطر.

من ناحية أخرى، حصل نادي الهلال على مليوني دولار أمريكي من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” بعد أن أنهى مشاركته العالمية محتلًا المركز الرابع، ونال الهلال أيضًا أربعة ملايين دولار بعد أن تُوج بدوري أبطال آسيا نسخة 2019.

كما تحصل الهلال أيضًا على 800 ألف دولار نتيجة المباريات المتتالية التي خاضها في البطولة الآسيوية.

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