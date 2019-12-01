كلية الجبيل الصناعية تعلن عن بدء التقديم في برنامج البكالوريوس

المواطن - الرياض

أعلنت كلية الجبيل الصناعية عن فتح باب التقديم لبرنامج البكالوريوس للعام الدراسي 1441 هـ اعتبارًا من يوم الاثنين 2019/12/02 م وإلى نهاية يوم السبت 2019/12/07 م وذلك عبر الموقع الإلكتروني لكلية الجبيل الصناعية.

التخصصات التي تقدمها الكلية لنيل درجة البكالوريوس :

تقنية الهندسة الكهربائية​ تقنية هندسة الآلات الدقيقة والتحكم ​ تقنية الهندسة الميكانيكية​ تقنية الهندسة الكيميائية​

شروط القبول لنيل درجة البكالوريوس :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية. أن يكون المتقدم أحد خريجي كلية الجبيل الصناعية. أن لا يقل معدله التراكمي عن (2.75 من 4.00). أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة في العلوم (الدبلوم) في التخصصات التالية : تقنية الهندسة الكهربائية​ تقنية هندس] الصيانة الميكانيكية​ تقنية هندسة التصنيع ​ تقنية هندسة القوى الكهربائية​ تقنية هندسة الآلات الدقيقة والتحكم​​ تقنية هندسة البوليمرات تقنية هندسة الفحوص اللاإتلافية تقنية الهندسة الكيميائية​ أن لا تزيد مدة حصوله على الشهادة الجامعية المتوسطة في العلوم ( الدبلوم) عن (5) سنوات ( خريج الفصل الدراسي 352 فما بعد). أن يكمل الطالب بنجاح دراسة أي مقررات تأهيلية أو تكميلية يقرها مجلس الكلية كشرط للالتحاق ببرنامج البكالوريوس. اجتياز الفحص الطبي.

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