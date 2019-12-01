كلية الجبيل الصناعية تعلن عن بدء التقديم في برنامج البكالوريوس

المواطن - الرياض
أعلنت كلية الجبيل الصناعية عن فتح باب التقديم لبرنامج البكالوريوس للعام الدراسي 1441 هـ اعتبارًا من يوم الاثنين 2019/12/02 م وإلى نهاية يوم السبت 2019/12/07 م وذلك عبر الموقع الإلكتروني لكلية الجبيل الصناعية.
التخصصات التي تقدمها الكلية لنيل درجة البكالوريوس :
|تقنية الهندسة الكهربائية
|تقنية هندسة الآلات الدقيقة والتحكم
|تقنية الهندسة الميكانيكية
|تقنية الهندسة الكيميائية
شروط القبول لنيل درجة البكالوريوس :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
- أن يكون المتقدم أحد خريجي كلية الجبيل الصناعية.
- أن لا يقل معدله التراكمي عن (2.75 من 4.00).
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة في العلوم (الدبلوم) في التخصصات التالية :
تقنية الهندسة الكهربائية تقنية هندس] الصيانة الميكانيكية تقنية هندسة التصنيع تقنية هندسة القوى الكهربائية تقنية هندسة الآلات الدقيقة والتحكم تقنية هندسة البوليمرات تقنية هندسة الفحوص اللاإتلافية تقنية الهندسة الكيميائية
- أن لا تزيد مدة حصوله على الشهادة الجامعية المتوسطة في العلوم ( الدبلوم) عن (5) سنوات ( خريج الفصل الدراسي 352 فما بعد).
- أن يكمل الطالب بنجاح دراسة أي مقررات تأهيلية أو تكميلية يقرها مجلس الكلية كشرط للالتحاق ببرنامج البكالوريوس.
- اجتياز الفحص الطبي.
– للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي ( هنا ) .
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