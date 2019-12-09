كل ما تود معرفته عن قرعة دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

تُقام، يوم غد الثلاثاء، مراسم قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، المقرر إقامتها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعدما فوزه في المباراة النهائية على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 3/ 0 بمجموع المباراتين.

وتشهد نسخة 2020 مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، وهي الهلال، السد القطري، تشونبوك هيونداي موتورز، سوون سامسونغ بلو وينغز، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

قرعة دوري أبطال آسيا 2020:

ويشارك في سحب القرعة عدد من النجوم السابقين، ومنهم لاعب الغرافة وقطر السابق، إبراهيم الغانم، وغاو لين لاعب الصين وغوانغزهو ايفرغراند السابق، وكيسوكي تسوبوي اللاعب السابق لمنتخب اليابان وأوراوا.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “تواصل بطولة دوري أبطال آسيا تعزيز مكانتها كمنصة رائعة للاعبينا وفرقنا من أجل التألق، وقد زادت شعبية هذه البطولة عام 2019 مع ارتفاع أرقام المشاهدة التلفزيونية وتسجيل أرقام قياسية للمتابعة عبر جميع منصاتنا الرقمية”.

وأضاف: “قرار تمكين بطل دوري أبطال آسيا 2020 من المشاركة في الدفاع عن لقبه عام 2021، يعكس تطبيق الاتحاد الآسيوي لأفضل الممارسات في العالم، وهو يتوافق مع التزامنا بتطوير مسابقاتنا حسب إطار الرؤية والمهمة”.

ويُشارك في نسخة عام 2020 فريق تشيانغراي التايلاندي الذي يخوض المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، بعدما توج بلقب الدوري التايلاندي، علمًا بأنه فقد فرصة المشاركة في نسخة 2019، عقب خسارته بصعوبة أمام سانفريس هيروشيما الياباني في الدور التمهيدي.

كما تشهد البطولة مشاركة نادي الشارقة، بطل الدوري الإماراتي 2019، والذي توج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 25 عامًا، وذلك وفقًا لتقرير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

نظام القرعة:

وكشف الاتحاد القاري نظام سحب القرعة لأندية غرب آسيا، موضحًا أن أندية الإمارات ستوزع على المواقع A1 وB2 وC3 ويحصل الفريق المتأهل من مباراة الملحق 1 على الموقع D4، في المقابل توزع أندية السعودية على المواقع B1 وC2 وD3 ويحصل الفريق الفائز من مباراة الملحق 2 على الموقع A4.

وسيتم وضع أندية قطر بالمواقع C1 وD2، ويحصل الفريقين المتأهلين من الملحق 3 و4 على الموقعين A3 وB4 على التوالي، وتذهب أندية إيران إلى الموقعين D1 وC4 وممثل أوزبكستان في الموقع B3 وممثل العراق في الموقع A2.