كل ما تود معرفته عن كأس العالم للأندية 2019

المواطن - مروة نبيل

تنطلق، مساء اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة حتى يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 فرق.

كأس العالم للأندية

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2019 كل من؛ الهلال بطل آسيا، السد القطري باعتباره البلد المستضيف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.

ويتواجد في كأس العالم للأندية 2019 أيضًا، الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وفلامينجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس.

مواعيد المباريات

وتبدأ مباريات كأس العالم للأندية 2019 بمباراة السد مع هينجين سبورت، عند الساعة 8:30 مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وستكون ثاني مباريات كأس العالم للأندية 2019، يوم السبت المقبل، بمواجهة الهلال ضد الترجي التونسي، عند الساعة الخامسة مساء، وفي اليوم ذاته، يواجه مونتيري الفائز من المباراة الافتتاحية، عند الساعة 8:30 مساء.

ويلعب الخاسر من المباراتين في مواجهة تحديد المركز الخامس بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، يوم 17 ديسمبر عند الساعة 5:30 مساء، وفي اليوم ذاته يواجه فلامينجو الفائز من مباراة الهلال والترجي، عند الساعة 8:30 مساء.

ويواجه ليفربول الفائز من مباراة مونتيري والمتأهل من المواجهة الافتتاحية في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019، يوم 18 ديسمبر عند الساعة 8:30 مساء.

ومن المقرر أن يلعب الخاسران من مباراتي نصف النهائي، يوم 21 ديسمبر عند الساعة 5:30 مساء، لتحديد صاحب المركز الثالث في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، على أن تُقام المباراة النهائية عند الساعة 8:30 مساء.