كل ما تود معرفته عن #كأس_الدرعية_للتنس

المواطن - مروة نبيل

تتجه الأنظار إلى ميدان الدرعية خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري، لمتابعة مباريات كأس الدرعية للتنس بمشاركة 8 نجوم عالميين.

كأس الدرعية للتنس

وأُقيم اليوم المؤتمر الصحافي الخاص بمنافسات كأس الدرعية للتنس، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتم إجراء القرعة والكشف عن مواعيد المباريات والتصميم الخاص بكأس البطولة.

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن جدول منافسات اليوم الأول من بطولة كأس الدرعية للتنس، علمًا بأن المباراة الأولى ستنطلق في الرابعة مساء.

ويلعب الأمريكي جون إيسنر مع الإيطالي فابيو فوجيني، ثم يواجه الفرنسي غايل مونفيلس السويسري ستان فافرينكا، ويلعب بعد ذلك الألماني يان لينارد ستراف مع الروسي دانييل ميدفيديف، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة البلجيكي دافيد جوفين والفرنسي لوكاس بويل.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، صورًا تؤكد جاهزية ميدان الدرعية لاستقبال منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس، حيث ظهرت الأرضية والمدرجات بشكل مبهر، كما خطف تصميم الكأس المميز الأنظار إليه.

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة سبق وأعلنت أن قيمة جوائز بطولة كأس الدرعية للتنس تصل إلى 3 ملايين دولار.