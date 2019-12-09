كم يستلم رب الأسرة والتابع من الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع العديد من التساؤلات بشأن قيمة الدعم التي يستلمها رب الأسرة والتابع.

ورد حساب المواطن على تساؤل مستفيد قال فيه: “سلام عليكم.. رب الأسرة كم يستلم، ومن فوق الـ18 عاماً كم يستلم، وكذلك من هم أقل من 18 عاماً كم يستلم من الدعم؟”.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “وعليكم السلام.. يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة)، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال حاسبة الدعم عبر هذا الرابط (هنا)

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع، في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.