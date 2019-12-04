كواليس فوز ميسي بالكرة الذهبية 2019

المواطن - مروة نبيل

لازالت أصداء فوز نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 مستمرة حتى الآن.

وكشف الصحافي بمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، باسكال فيري، اليوم الأربعاء، تفاصيل إبلاغ ميسي بفوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على نجم ليفربول ومنتخب هولندا فان دايك الذي حل ثانيًا.

وقال فيري خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “تم إبلاغ ميسي من خلال مكالمة هاتفية طبيعية للغاية، حيث أخبرته أنني أريد التحدث معه عن الكرة الذهبية، وقال لي إنه سمع بعض الشائعات”.

وأضاف: “أجبته قائلًا حسنًا، إنها ليست شائعات، أُبلغك رسميًا أنك الفائز بالكرة الذهبية، فبدأ يقول (حقًا؟ حقًا؟) قالها عدة مرات.. وأجبته نعم أنت الفائز”.

وتابع: “رد فعل ميسي حين علم أنه الفائز بالكرة الذهبية، بدا كأنه افتقد هذه الجائزة، مثل الطفل الذي اعتاد على الهدايا في تاريخ معين، وافتقد ذلك لفترة، ثم عاد ليحصل عليها مرة أخرى”.

وأردف: “في بعض الأحيان، كنا ننشر بعض الشائعات حول الفائز بالكرة الذهبية.. كان هذا على وجه الخصوص، في المرحلة التي كنا نقدم فيها الجائزة بالشراكة مع الفيفا، وصنعنا وقتها غلافًا مزيفًا، ونشرناه على تويتر، ولم يكن صحيحًا، لكن هذا العام لم نفعل ذلك”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “حين اقترحنا على مودريتش أن يُقدم هو الكرة الذهبية للفائز، قال نعم على الفور، دون أن يعرف هوية صاحب الجائزة.. وأعتقد أن مودريتش كان يتمنى أن يحصل على الجائزة، العام الماضي، من يد الفائز بها قبله، كريستيانو رونالدو”.