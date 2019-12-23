كورتوا: ريال مدريد لا يحتاج صفقات في يناير

المواطن - محمد سمعه

قال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني إن الريال لا يحتاج لضم أي صفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ونقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية تصريحات كورتوا الذي قال: ريال مدريد يُعاني من الحظ السيئ والفريق برأيي لا يحتاج إلى أي صفقات في يناير.

وتابع كورتوا: ريال مدريد لديه لاعبون يُسجلون الأهداف وحراس مرمى جيدون، ولكن كما قلت الفريق فقط بحاجة للحظ الجيد، ولا أعرف لماذا لم نفز على أتلتيك بلباو بالأمس، ليس لدي أي تفسير.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سجل فقط 33 هدفًا في 18 مباراة بالدوري الإسباني في الموسم الجاري.

وكان الحارس كورتوا صنع هدف التعادل لـ ريال مدريد في شباك نادي فالنسيا خلال لقاء الفريقين بالدوري الإسباني، حيث أحرز بنزيمة هدف التعادل للريال.

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