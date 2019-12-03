كويتيون: عهود العنزي لا تمثلنا

المواطن - الرياض

تبرّأ العديد من المواطنين الكويتيين من تصريحات الفاشنيستا عهود العنزي التي تطاولت فيها على مملكة البحرين بعد هزيمة بلادها في المباراة التي جمعت الدولتين ضمن كأس الخليج الـ24.

وكان المنتخب الكويتي ودّع بطولة خليجي 24 المقامة حاليًا على الأراضي القطرية بعدما تكبد خسارته الثانية بنتيجة 4-2 في دور المجموعات على يد المنتخب البحريني يوم أمس الاثنين بملعب خليفة الدولي.

وبعد المباراة تم تسريب مقطع فيديو تظهر فيه الفاشنيستا عهود العنزي وهي تتلفظ بألفاظ غير لائقة على منتخب البحرين ومملكة البحرين الشقيقة.

وانتقد العديد من المغردين تصريحات عهود العنزي مؤكدين أنها لا تعبر عن الشعب الكويتي الذي يكنّ كل تقدير واحترام لأهل البحرين ومنتخبهم الوطني.

بينما انبرى عدد من مشاهير البحرين من بينهم شيماء سبت للدفاع عن بلادهم مؤكدين أن هذا التعصب الأعمى أمر مرفوض وأن الأمر كله لا يتعدى مباراة كرة قدم قد يفوز فيها أي فريق لكن هذا لا يعني التطاول عليه أو النيل من كرامة شعبه.

وتصدر وسم عهود العنزي الترند السعودي بعدد كبير من التغريدات التي تتناول الرد على هذه التصريحات العدائية التي وصفها البعض بالعنصرية.