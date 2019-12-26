كيفية إزالة البيانات بأمان من وسائط البيانات

المواطن - متابعة

يتعين على المستخدم التأكد من إزالة البيانات بأمان من الأقراص الصلبة التقليدية أو أقراص الحالة الساكنة SSD قبل بيعها أو التخلي عنها للآخرين، ويسري ذلك أيضًا على الأجهزة المكتبية واللاب توب.

ومن الأمور المهمة، التي يجب مراعاتها، أن إجراءات إزالة البيانات من الأقراص الصلبة التقليدية، لا تتناسب مع إزالة البيانات من أقراص الحالة الساكنة SSD بأمان، ولا يكفي معها على الإطلاق حذف البيانات ببساطة من نظام التشغيل عن طريق سهلة المهملات أو إجراء تهيئة للقرص الصلب.

وأشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى أنه يمكن للمستخدم الاعتماد على البرامج الخاصة مثل DBAN لإزالة البيانات بأمان من الأقراص الصلبة التقليدية HDD ذات أقراص التخزين المغناطيسية، من خلال إجراء الكتابة على الأقراص سبع مرات.

ويختلف الأمر عند إزالة البيانات من أقراص الحالة الساكنة SSD والأقراص الصلبة، التي تجمع ما بين تقنيتي التخزين SSHD، حيث يتعين على المستخدم هنا تنفيذ أمر الحذف الآمن Secure Erase، والذي يقوم بتشغيل روتين الحذف المخزن على القرص الصلب، والذي يتضمن أيضًا نطاقات الذاكرة التالفة.

وإذا تعذر استعمال برنامج Secure Erase مع برنامج الإدارة للشركة المنتجة للأقراص الصلبة، فإن المكتب الاتحادي نصح باستعمال برامج بديلة مثل أداة Parted Magic.

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