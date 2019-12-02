كيف سيستعد #الهلال للفوز على الترجي ؟

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الهلال مباراة صعبة في أولى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر، بمواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي بعد 12 يومًا من الآن.

ويطمح الهلال المتأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، إلى الفوز والعبور لدور نصف النهائي من أجل مواجهة نادي فلامنجو البرازيلي ممثل قارة أمريكا الجنوبية.

وسيتجه المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال لمتابعة بعض الأشرطة الخاصة بمباريات الترجي بالفترة الأخيرة من أجل تحديد الخطة المناسبة للقاء، حيث خاض الترجي آخر مباراة له في دوري أبطال إفريقيا أول أمس السبت ضد الرجاء البيضاوي المغربي وانتهت بفوز الترجي في المغرب بثنائية دون رد.

وذُكر مؤخرًا أن بعضًا من محبي الهلال تواجدوا في المغرب لمتابعة مباراة الترجي والرجاء، لرؤية نقاط القوة والضعف في النادي التونسي قبل مواجهة الهلال في مونديال الأندية.

وستُقام مباراة الهلال والترجي يوم 14 ديسمبر الجاري في الدوحة.

وكان الهلال تأهل لكأس العالم للأندية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني، أما الترجي فتأهل للمونديال بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019 على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي الجبلين يوم السبت المقبل في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.