كيف يتصرف #الاتحاد بعد رفض استئنافه ؟

المواطن - محمد سمعه

يملك نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خطوة واحدة، وذلك من أجل الرد على رفض استئنافه من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول قضية اللاعب المصري أحمد مصطفى لاعب أبها.

ووجهت لجنة الاستئناف، صدمة مدوية لنادي الاتحاد برفضها الاحتجاج المقدم من العميد بسبب إشراك أبها للاعب المصري أحمد مصطفى خلال لقاء الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتفكر إدارة الاتحاد في التوجه إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي من أجل تصعيد المسألة، خاصة أن العميد لا يزال مُصرًا على أن موقفه قانوني طبقًا لتصريحات حمد الصنيع نائب رئيس نادي الاتحاد.

وكان الاتحاد اعترض على إشراك أبها للاعب أحمد مصطفى كلاعب مواليد، وهو سبق له أن شارك مع المنتخب المصري الأولمبي.

وأيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط برفض احتجاج الاتحاد، مما سبب صدمة للاتحاديين.

وكشف القانوني أحمد الأمير السبب وراء رفض استئناف الاتحاد قائلًا: لم يتم رفض الاحتجاج ولا الاستئناف بالاستناد على المادة الثامنة من الملحق 3 من النظام الأساسي للفيفا، ولكن تم رفضه لمسببات أخرى ومن ضمنها عدم مخالفة تسجيل أحمد مصطفى للتعميم السنوي لفترات التسجيل ومتطلباتها.

وأضاف: الاستناد على المادة 1/8 من الملحق الثالث من النظام الأساسي للفيفا، كان بسبب استناد الاتحاد في احتجاجه على نقطة أن حصول اللاعب أحمد مصطفى على الجواز السعودي لن يؤهله للعب مع المنتخب السعودي، وذلك غير صحيح.