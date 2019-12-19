كيف يتفادي الهلال خيانة اللياقة البدنية ؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال يفكر بكل تركيز في مواجهة نادي مونتيري المكسيكي، يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

ويفكر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، في إعداد لاعبي الهلال بدنيًّا بشكل قوي للاستمرار بشكل جيد طوال الـ90 دقيقة، خاصة أن اللياقة البدنية خانت نادي الهلال في الشوط الثاني أمام فلامنغو البرازيلي في دور نصف النهائي أول أمس الثلاثاء؛ مما أدى إلى خسارة الهلال بثلاثية مقابل هدف.

وأتى ضعف اللياقة البدنية بسبب راحة الهلال لمدة يومين، قبل مواجهة فلامنغو، بينما حصل فلامنغو على راحة لمدة سبعة أيام قبل مواجهة بطل آسيا.

وستكون الفرصة جيدة أمام لوشيسكو لإعداد الهلال بدنيًّا في يومين قبل مواجهة مونتيري، خاصة أن زيادة القوة البدنية وعلاج الأخطاء الدفاعية سيكون سلاح الهلال للتتويج بالميدالية البرونزية.

من ناحية أخرى، حدد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، أولى الصفقات لأزرق العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ مع الأول من يناير.

ويرغب لوشيسكو في تدعيم صفوف حراسة المرمى، حيث يهتم الهلال بالتعاقد مع الحارس فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد ليكون منافسًا للحارس عبدالله المعيوف على حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة.

وكان فواز القرني قدم أداءً أكثر من رائع مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24، التي خسر الأخضر لقبها في المباراة النهائية لصالح المنتخب البحريني.