كيف يُسبب رحيل إدارة الاتحاد الرعب للعميد ؟

المواطن - محمد سمعه

أصبحت إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير بسبب تراجع النتائج، ولكن رحيل الإدارة الاتحادية الحالية سيثير الرعب للفريق بالمرحلة المقبلة لسبيين.

وكشف الإعلامي وليد الفراج عن السبب الأول فقال: اللاعبون الذين رحلوا عن الاتحاد رفعوا قضايا في الفيفا وقد يتعرض العميد لعقوبة الهبوط من الفيفا.

#الدوري_مع_وليد #وليد_الفراج يطالب إدارة #الاتحاد بالشفافية الكاملة عن وضع النادي ويتساءل ماذا سيحدث لو رحلت الإدارة حالياً؟.. #الاتحاد وقع مع الأجانب "بشروط مجحفة" للنادي وصفقات من "جفرة لدحديرة" كل الأندية الجماهيرية تملك داعمين إلا العميد الذي لا يملك إلا جمهوره. pic.twitter.com/FhhHSrgNNQ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 15, 2019

وأضاف وليد الفراج متحدثًا عن السبب الثاني: يجب على إدارة الاتحاد أن تتمتع بالشفافية الكاملة وتكشف وضع النادي، ورحيل إدارة الاتحاد يعني وجود خطر، لأن الإدارة تعاقدت مع لاعبين أجانب بشروط مجحفة للنادي وصفقات من “حفرة لدحديرة” وكل الأندية تملك داعمين إلا العميد لا يملك إلا جمهوره.

ويتواجد في عقل الاتحاديين العاشقان للنادي كل من نواف المقيرن ورجل الأعمال منصور البلوي لكي يترأس أحدهما النادي في المرحلة المقبلة، في حال استقالت إدارة أنمار الحائلي الحالية.

وقال الإعلامي الرياضي طارق النوفل عبر حسابه في تويتر مع وضع صورة المقيرن والبلوي: “لو تتم”، في إشارة منه إلى رغبته في قدوم الثنائي لإنقاذ سفينة الاتحاد.

أما الناقد الرياضي جمال عارف فقال: أُرشح نواف المقيرن لرئاسة الاتحاد كونه اتحاديًا مخلصًا.

وكثيرًا من الاتحاديين أبدوا رغباتهم في قدوم الثنائي معًا لإنقاذ نادي الاتحاد، حيث قال البعض منهم بأن قلوبهم احترقت شوقًا من أجل رؤية الثنائي داخل أسوار العميد.

#الدوري_مع_وليد #وليد_الفراج: اللاعبين الذين رحلوا عن #الاتحاد رفعوا قضايا في الفيفا وقد يتعرض العميد لعقوبة الهبوط.. جمال عارف: يجب على هيئة الرياضة أن تحاسب من وقع مع اللاعبين. pic.twitter.com/xXbtBxibmb — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 15, 2019