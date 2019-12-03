كيل تنظم فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة السمنة

المواطن - المدينة المنورة

تنظم الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة (كيل) بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة التابع لوزارة الصحة فعاليات اليوم العالمي لمكافحة السمنة في الرياض، من خلال برنامج يهدف إلى توعية المجتمع المحلي بمسببات السمنة.

ويتم اليوم تدشين فعاليات الحملة في مدينة الرياض باستضافة الرياض بارك، والذي يهدف إلى تنظيم جناح توعوي تفاعلي من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 لتوعية الزوار بأهمية مكافحة السمنة وتحسين أسلوب الحياة اليومي من خلال معرفة كمية استهلاك السكر للفرد مما يساهم في البدء في أسلوب حياة صحي، ومن خلال الجناح سوف يتم توفير تحليل لكتلة الجسم ومقارنة نسبة الدهون لدى الفرد مع حجم استهلاكه للسكر.

وتستمر الحملة بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة في ثلاثة مدة (المدينة – الجبيل – جازان) والتي من خلالها نسعى إلى استهداف أكبر عدد من المستفيدين في جميع مناطق المملكة والتي سوف يتم خلالها حصر الساعات التطوعية لجميع الفرق المنفذة للحملة ميدانياً مع إدراجها ضمن المنصة الوطنية للتطوع التي تحقق إحدى أهم أهداف رؤية المملكة.

ومن خلال شراكات الجمعية في مجال التعليم تم التعاون مع 36 جامعة وكلية تعليمية على مستوى المملكة في القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد رسالة التوعية والعمل على تفعيل أنشطة وبرامج مجتمعية لتوعية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس. وتشارك أيضاً عدداً من الأندية الرياضية ومراكز التغذية والحمية المتخصصة في نشر رسالة الحملة.

الجدير بالذكر بأن جمعية كيل تعمل حالياً على دراسة لاستطلاع رأي عن مدى استخدام السكر في المجتمع السعودي والتي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون مع مركز رأي لاستطلاعات الرأي العام سوف يتم نشر نتائجها خلال الأسبوع المقبل.