لأول مرة.. مقابلة من منزل زوكربيرغ وزوجته 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

فتح مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان، أبواب منزلهما في كاليفورنيا في أول مقابلة لهما في المنزل، أمام كاميرات برنامج هذا الصباح This Morning المُذاع على قناة CBS؛ لمناقشة أمور حياتهما وكيف ينظمان يومهما.

أظهر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، جانبه الناعم بينما كان يحضر الطعام مع أطفاله، في منزله في بالو ألتو الذي تتجاوز قيمته 7 ملايين دولار، وكشف الزوجان عن طريقتهما في تربية أطفالهما بالانضباط وتعليمهم قيمة العمل الجاد.

تربية الأطفال:

يمتلك زوكربيرغ وبيرسيلا ملايين الدولارات، ما يجعل رفض أي شيء لأطفالهم صعباً للغاية مقارنة بالأسر العادية، ومع ذلك أصر الزوجان على أنهما لا يقدمان لأطفالهم كل شيء، متابعًا: نحن أيضًا نعطيهم واجبات ونأخذهم إلى العمل والمكتب؛ ليروا بأنفسهم ما نقوم به، وكيف نساهم في تطوير العالم.

مشاكل فيسبوك:

تأثرت فيسبوك بعدد كبير من الجدل حول خصوصية المستخدم، والتلاعب السياسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ونشر الأخبار المزيفة، واحتكار سوق وسائل التواصل الاجتماعي، ومن هنا انطلقت دعوات بتقليل نفوذ مارك زوكربيرغ بتقسيم الشركة.

قال زوكربيرغ عن ذلك، إنه منفتح بشأن التنظيم، لكنه لا يريد تقسيم شركته، وقال إنه لا يعتقد أنه يجب أن يتمتع أي شخص سواه بنفس القدر من القوة والنفوذ الذي يتمتع هو به على رأس شركته، متابعًا أن تفكيك فيسبوك لن يعالج مسألة الخطاب السياسي.

الحياة الزوجية:

على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها شركة فيسبوك، يكشف الزوجان أنهما يبذلان قصارى جهدهما لفصل العمل عن المنزل؛ للحفاظ على علاقتهما القوية، ويحرص الزوجان على أن يتواعدا مرة في الأسبوع كأي زوج رومانسي، ويُشترط فيه عدم الحديث عن العمل.

فلسفة الحياة:

بدأ الزوجان معًا مبادرة تشان زوكربيرغ، قبل أربع سنوات، والتي تمول دراسات العلوم الطبية، وفيه تخليا عن 99% من ثروتهم، معظمها من أسهم فيسبوك، بقيمة نحو 45 مليار دولار، وقالا إنها تعبر عن فلسفتهما في الحياة.