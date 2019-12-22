لاتسيو بطلًا لـ كأس السوبر الإيطالي 2019

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي بالرياض، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو بنتيجة 3/ 1، ليتوج باللقب.

يوفنتوس ضد لاتسيو:

وبدأت مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو المقامة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، بشكل سريع، ونجح النجم لويس ألبيرتو في هز شباك اليوفي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 16.

وضغط اليوفي بقوة بحثًا عن هدف التعادل، وأطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو تسديدة صاروخية في الدقيقة 22، ولكنها ذهبت بعيدًا، ومرت تسديدة باولو ديبالا بجوار القائم عند الدقيقة 30 من أحداث مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم.

وتمكن الأرجنتيني ديبالا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45، بعد متابعته لتسديدة رونالدو التي صدها حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

لاتسيو يتألق:

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الفريقان بحثًا عن تسديد هدف جديد، وكاد ديبالا أن يهز الشباك بعد اختراق من رونالدو، إلا أن تسديدته خرجت بعيدًا، وأطلق البرتغالي كريستيانو تسديدة قوية عند الدقيقة 70، ولكنها مرت بجوار القائم.

واستغل النجم لوليتش عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72، ليحولها إلى هدف في شباك اليوفي، قبل أن يُسجل كاتاردي هدفًا قاتلًا في الدقيقة 94، لتنتهي مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بهزيمة اليوفي بثلاثية.

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