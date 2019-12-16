لا أحب الشماتة.. تغريدة مثيرة تُعلق على وضع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

علّق القانوني أحمد الأمير بشكل مثير للجدل على الأوضاع الصعبة التي يمر بها نادي الاتحاد حاليًا بسبب إدارته برئاسة أنمار الحائلي.

وكتب الأمير تغريدة عبر حسابه بتويتر قائلًا: أكره أن أشمت بأحد، ولكن يعجبني الزمان حين يدور ويكشف الأقنعة وبعض العقول.

وكان أحمد الأمير عمل لفترة كمستشار قانوني لنادي الاتحاد ولكن تم الاستغناء عنه من قبل إدارة النادي ليخرج إلى حسابه في تويتر ويكتب تغريدة أنه عمل بالمجان من أجل النادي.

وسبق للأمير كذلك أن تحدث عن بعض الأوضاع القانونية الخاطئة في نادي الاتحاد مثل تراكم الديون وتسجيل اللاعب هارون كمارا كلاعب مواليد في القائمة الآسيوية ولكنه تعرض لانتقادات بسبب ما قاله، ليخرج بعد ذلك ويؤكد مع الوقت أن كلامه كان صحيحًا.

أصبحت إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير بسبب تراجع النتائج، ولكن رحيل الإدارة الاتحادية الحالية سيثير الرعب للفريق بالمرحلة المقبلة لسبيين.

وكشف الإعلامي وليد الفراج عن السبب الأول فقال: اللاعبون الذين رحلوا عن الاتحاد رفعوا قضايا في الفيفا وقد يتعرض العميد لعقوبة الهبوط من الفيفا.

وأضاف وليد الفراج متحدثًا عن السبب الثاني: يجب على إدارة الاتحاد أن تتمتع بالشفافية الكاملة وتكشف وضع النادي، ورحيل إدارة الاتحاد يعني وجود خطر، لأن الإدارة تعاقدت مع لاعبين أجانب بشروط مجحفة للنادي وصفقات من “حفرة لدحديرة” وكل الأندية تملك داعمين إلا العميد لا يملك إلا جمهوره.

اكره ان اشمت بأحد؛

لكن يعجبني الزمان حين يدور، ويكشف الأقنعة وبعض العقول ! — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) December 16, 2019