لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد .. الاتحاد نفس السيناريو

المواطن - محمد سمعه

لا يزال يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد النتائج السلبية التي تُحزن جماهيره، وذلك بعد التعثر الجديد الذي حدث اليوم الخميس أمام الفيحاء في الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى نادي الاتحاد الخسارة الثانية له على التوالي في بطولة الدوري، وذلك بعد أن خسر في الجولة الحادية عشرة من النادي الفيصلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، يوم السبت 14 ديسمبر.

وكرر نادي الاتحاد السيناريو ذاته، الذي فعله بالموسم الماضي حيث ظل يُخفق في المباريات ويتراجع في النتائج حتى كان مهددًا بالهبوط ووقتها، قامت إدارة الاتحاد برئاسة لؤي ناظر بإقالة الكرواتي سلافين بيليتش وتعيين التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي نجح في إنقاذ الاتحاد من الهبوط.

الآن ومع تراجع نتائج الاتحاد وتعيين المدرب الهولندي هينك تين كات، يمر الاتحاد من مرحلة سيئة إلى أسوأ حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر في جدول الدوري وأصبح قريبًا من آخر ثلاثة مراكز المؤدية إلى الهبوط.

الاتحاد مهدد بالهبوط

وفي سياق متصل، كان الإعلامي وليد الفراج ذكر في برنامجه ” الدوري مع وليد” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يُهدد الاتحاد بالهبوط وذلك بسبب الديون المتراكمة عليه التي تصل إلى 17 مليون يورو.

كما قال وليد الفراج إن إدارة الاتحاد السابقة برئاسة لؤي ناظر سلمت إدارة النادي لأنمار الحائلي وهي خالية من أي ديون.

رسالة شديدة اللهجة

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي محمد البكيري رسالة مفتوحة إلى كل رجالات الاتحاد من رؤساء سابقين وشرفيين سابقين ولاحقين، بعد هزيمة الاتحاد القاسية اليوم برباعية أمام الفيحاء بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب البكيري تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلًا: رسالة مفتوحة إلى كل رجالات الاتحاد من رؤساء سابقين وشرفيين سابقين ولاحقين، إن لم يكن لكم في مرحلة كهذه تحرك وكلمة وموقف، في ناديكم ومع أعلى سلطة رياضية لاختيار خارطة طريق إصلاحية لعميد الأندية، فاذهبوا إلى جحيم التاريخ غير مأسوف عليكم.

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