لا حكومة في الكويت قبل قمة الرياض

المواطن - متابعة

تتواصل مشاورات التشكيل الحكومي، التي يجريها رئيس مجلس الوزراء في الكويت الشيخ صباح الخالد على نطاق واسع، مع مستشارين وسياسيين وكبار الشخصيات، إذ يطمح الخالد، وفق مصادر إلى تعزيز تشكيله الأول بعناصر وزارية تمتلك العزم على مواجهة التحديات، وتلبي رغبة الشارع في التغيير، رغم عمر الحكومة الافتراضي القصير نسبيًا قبل الانتخابات النيابية المقبلة.

وبحسب القبس الكويتية، يدرس الخالد فعليًا استبعاد بعض الوجوه الحالية من وزراء تصريف العاجل من الأمور، لمعرفته المسبقة بمكامن الضعف لدى بعضهم، كما أنها تعتبر خطوة استباقية لنزع فتيل أزمة مبكرة قد تحدث مع مجلس الأمة، على الرغم من أنه يعلم جلياً صعوبة قبول البدائل بالمنصب الوزاري بسبب الوضع السياسي المحتقن، وقصر عمر الحكومة.

وأكدت المصادر أن التأني لا يزال سيد الموقف فيما يخص توزير الوزراء الشيوخ في الوزارات السيادية، وأن عين الخالد تتجه فعلًا إلى بعض القيادات الشابة من الشيوخ.

واستبعد مصدر حكومي رفيع، الإعلان عن التشكيل الحكومي قبل انعقاد مؤتمر قمة التعاون الخليجي التي تستضيفها الرياض يوم 10 ديسمبر الجاري، سيما في ظل هذه المعطيات المتأنية التي تحيط بأجواء مشاورات التشكيل.