لتصدر ترتيب الدوري السعودي .. هل يستغل #النصر هدية #الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مهمة غاية في الصعوبة غدًا الجمعة، وذلك عند مواجهة نادي التعاون من أجل تصدر ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020.

ويسعى النصر هذه المرة، إلى قبول هدية نادي الهلال، من أجل تصدر ترتيب الدوري السعودي، بالفوز على التعاون واستغلال انشغال الهلال بخوض مباريات كأس العالم للأندية 2019 المُقامة حاليًا في قطر.

وكان النصر رفض الهدية الأولى من الهلال لتصدر ترتيب الدوري السعودي، بالخسارة أمام الوحدة في الجولة العاشرة ولم يستغل انشغال الهلال وقتها بمواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الماضي.

وفي حال فاز النصر على التعاون، فسيصبح رصيد العالمي 23 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي، وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال الذي سينزل إلى المركز الثاني.

التعاون سيقاتل أمام النصر

جدير بالذكر أن التعاون سيقاتل كذلك من أجل صدارة ترتيب الدوري السعودي، حيث يعيش نفس موقف النصر ويملك 19 نقطة في المركز الرابع، حيث إذا فاز سكري القصيم فسيصبح رصيده 22 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن ناديي الهلال والنصر.

نجوم النصر يرفعون راية التحدي

وسيقاتل نجوم النصر لقبول الهدية الهلالية، والتركيز بشكل كبير مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا للفوز على التعاون غدًا الجمعة والصعود إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي.

وتراجع نادي الشباب إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد الخسارة أمام نادي الرائد اليوم الخميس برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وإذا نجح الوحدة في الفوز على العدالة اليوم الخميس، فسوف يصعد إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي بشكل مؤقت، وذلك قبل ساعات من مباراة النصر والتعاون.

ويحتل نادي الرائد حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بعد فوزه الكبير على الشباب.