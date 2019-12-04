لجنة المخابرات في النواب توافق على تقرير عزل ترامب

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وافقت لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي على تقرير مساءلة وعزل الرئيس دونالد ترامب وأحالته إلى اللجنة القضائية التي ستبدأ إجراءاتها.

واتهم الديمقراطيون، أمس الثلاثاء، الرئيس الأميركي باستغلال سلطات منصبه من أجل التماس تدخل حكومة أجنبية وهي أوكرانيا ليستفيد من ذلك في إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر تقرير للجنة المخابرات بالمجلس، وهي اللجنة التي قادت تحقيق مساءلة ترامب الذي بدأ رسميًا في سبتمبر الماضي، أن ترامب عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم، مضيفًا أن مدير مكتب ترامب أكد ربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيقات.

وأكد أن الاتصال الذي جرى في 25 يوليو بين ترامب ورئيس أوكرانيا كان تصعيدًا مثيرًا لحملة استمرت شهورًا لتحقيق مكاسب.

في المقابل، اعتبر البيت الأبيض بعد نشر تقرير اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيقات بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب، أن هذا التحقيق الزائف لم يقدم أي دليل ضد الرئيس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط الديموقراطيين، مشبهة إياه بـ “هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء”.