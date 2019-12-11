لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تمرر مشروع عقوبات على #تركيا

لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تمرر مشروع عقوبات على #تركيا

2019/12/11
الساعة 7:36 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع عقوبات على تركيا.

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