2019-12-11 editor20 الرئيسيةالعالم لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تمرر مشروع عقوبات على #تركيا لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تمرر مشروع عقوبات على #تركيا 2019/12/11 الساعة 7:36 مساءً - فيالعالم, حصاد اليوم 0 طباعة المواطن - متابعة مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع عقوبات على تركيا. شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.التعليق الاسم تركيًّاعقوبات ضد تركيامجلس الشيوخ الأمريكي This comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection هل قرأت هذا ؟ ميزانية الدفاع الأمريكية تحظر بيع مقاتلات F-35 لـ #تركيا فضائح النظام مع الصحافة.. كان ياما كان في حكومة أردوغان شاهد الفيديو.. مشكلات العلاج في تركيا مستمرة! زعيمة حزب معارض في تركيا: صهر أردوغان مسخ سيد الخواتم "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه ليلة موسيقية فلبينية نجومها Lara Maigue وTNT Boys وAlcasid محاورات موسم #الرياض تواصل فعالياتها الخميس القادم GIF وتعليق من تركي آل الشيخ : توووليع ماذا تفعل بتذكرة وينتروندرلاند حال إغلاق الفعاليات بسبب الطقس؟ حساب المواطن ماذا يعني المبلغ المرتجع في حساب المواطن ؟ حساب المواطن يرد على استفسار هام بعد إيداع الدعم 2.6 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن بالدفعة الـ25 60.8 مليار ريال إجمالي الدفعات الـ25 في حساب المواطن الوظائف 49 مرشحًا لشغل #وظائف حارس مفرد بتعليم مكّة 32 #وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة #وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي #وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء يوتيوب شاهد شلالات القدية عقب هطول أمطار #الرياض لحظة سقوط لاعبة من ارتفاع 8 أمتار رئيس وزراء #الجزائر الأسبق يبكي أثناء محاكمته: “منيش فاسد” شاب يكسر الزجاج والطوب بيديه العاريتين
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