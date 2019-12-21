لجنة تحكيم مهرجان الإبل تستبعد مشاركاً لمدة 3 سنوات
بسبب حالة عبث في دورة المهرجان الرابعة

لجنة تحكيم مهرجان الإبل تستبعد مشاركاً لمدة 3 سنوات

2019/12/21
الساعة 4:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استبعدت لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته الرابعة، حالة عبث للمشارك حسين بن حمد بن هادي الغصين من المملكة العربية السعودية.
وأصدرت اللجنة بحق المشارك عقوبتين، الأولى استبعاده وإبله من المشاركة في جميع الفئات لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة ، أما العقوبة الثانية التي أصدرتها اللجنة فهي حرمان المشارك وإبله من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لجميع الفئات لمدة ثلاث سنوات .
وتضمنت المخالفة ثلاث حالات في فئة الفحل وإنتاجه لون وضح، وكان نوع العبث حقن الشفة العليا بمادة مالئة ، وثلاث حالات من فئة كأس النادي لون وضح، وكان نوع العبث حقن الشفة العليا بمادة مالئة.

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