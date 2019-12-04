لحظة افتراس أفعى عملاقة لغزال داخل محمية

المواطن - متابعة

التقطت الكاميرات لحظة اصطياد أفعى عملاقة لغزال في محمية طبيعية بولاية ماهاراشترا الهندية، حيث لم يتوقع عدد من الغزلان الذين كانوا يشربون الماء في بركة أن أفعى ماكرة تراقبهم بحذر، حيث انتظرت اقتراب رأس الغزال من الماء وبعدها قامت بهجوم صاعق وجرت الغزال إلى البركة ولم تترك له أي فرصة للنجاة.

وبدأ مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية بمشهد أربعة غزلان وهم يشربون الماء ثم رفعوا رؤوسهم في حالة تأهب، وبعد ذلك يعودون لشرب الماء بهدوء، وفي هذه اللحظة هاجمت الأفعى أحد الغزلان.

والتفت الأفعى حول الغزال وقامت بخنقه على الضفة الموحلة، واستمر الصراع بين الحيوانين حتى تمكنت الأفعى العملاقة من افتراس الغزال.