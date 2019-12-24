لغم حوثي يقتل طفلًا ويصيب آخر في الجوف اليمنية
أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا

لغم حوثي يقتل طفلًا ويصيب آخر في الجوف اليمنية

2019/12/24
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

قتل طفل وأصيب آخر إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة “ملاحا” بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف اليمنية.

وقالت مصادر محلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن لغمًا أرضيًّا زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية انفجر صباح اليوم، وأسفر عن مقتل الطفل مبارك محمد غرزة 10 سنوات وإصابة الطفل زبن الله مبارك غرزة 8 سنوات أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية التابعة لإيران على أطراف مديرية المصلوب غربي الجوف.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قامت بزراعة آلاف الألغام في محافظة الجوف اليمنية بطريقة عشوائية؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من أبناء المحافظة.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • ميليشيا الحوثي تجند الطالبات والمجتمع الدولي صامت!
    •
  • الجيش اليمني يستعيد مواقع جبلية بمعقل الحوثي في صعدة
    •
  • بعد استدراجهم.. مصرع حوثيين في كمين محكم بالضالع
    •
  • تصعيد حوثي خطير في الحديدة
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :