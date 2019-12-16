لقاء الهلال وفلامنغو ما بين صديق الأمس وخيانة متوقعة

المواطن - محمد سمعه

تملك مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية العديد من الأسرار في كواليس الفريقين، خاصة أن المباراة ستكون حدثاً خاصاً لعنصرين في الفريقين.

وستكون البداية مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فلامنغو، الذي سبق له تدريب نادي الهلال ولكن تمت إقالته في مطلع عام 2019، لينتقل بعد ذلك لتدريب فلامنغو، ويُحقق مع الفريق البرازيلي لقب الدوري البرازيلي وكأس كوبا ليبرتادوريس بعد مدة من الغياب وصلت إلى أكثر من 30 عامًا.

التركيز على الهلال فقط

وأكد جيسوس في تصريحات صحافية، قبل المباراة على احترامه الكامل لنادي الهلال، مضيفًا أن فلامنغو لا يُركز في مواجهة ليفربول ولكنه يُركز على مباراة الهلال وتحقيق نتيجة إيجابية بها في البداية.

وستكون المباراة خاصة كذلك للاعب الكولومبي جوستافو كويلار نجم الهلال الحالي واللاعب السابق لنادي فلامنغو، حيث أكد كويلار على قوة المباراة مضيفًا أنه سيقوم بنقل كل المعلومات عن النادي البرازيلي للمدرب رازفان لوشيسكو لوضع الخطة المناسبة لفريق الهلال.

الهلال قد يضرب موعدًا مع ليفربول

جدير بالذكر أن مباراة الهلال وفلامنغو ستنطلق غدًا الثلاثاء في دور الأربعة، حيث سيتأهل الفائز مباشرة إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

وكان الهلال فاز على الترجي التونسي أول أمس السبت في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدف الفوز الوحيد للفريق الهلالي.