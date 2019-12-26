لقطات جمالية من كسوف الشمس في الرياض

المواطن - الرياض

التقطت عدسة واس ظاهرة كسوف الشمس صباح اليوم من مدينة الرياض.

وبينت اللقطات الجمالية الشمس وهي في سماء الرياض بظاهرة تعرف باسم الكسوف الحلقي بدأت من الساعة 5:30 وانتهت عند 7:45 صباحاً.

من جهتها، وجهت وزارة الصحة تحذيرًا بشأن النظر إلى أشعة الشمس خلال كسوف الشمس اليوم.

وقالت الصحة: إن النظر إلى الكسوف الشمسي يسبب اعتلالًا في شبكية العين، وقد تظهر الأعراض مع مرور الزمن وهي عبارة عن تشوه في الرؤية أو تغير في اللون.

ولفتت الصحة إلى أن النظر مباشرة أثناء كسوف الشمس يوم الخميس دون حماية صحيحة للعين- حتى لفترة قصيرة- يمكن أن يتسبب في ضرر دائم لشبكية العين، ويمكن أن يحدث الضرر دون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأشارت الصحة إلى أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعايير السلامة الدولية.

وبحسب المصادر العلمية، الكسوف الحلقي أو الخاتميّ (بالإنجليزية: Annular eclipse) يحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ، وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتي عشرة دقيقة وثلاثين ثانية؛ وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.

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