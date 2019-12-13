لقطات .. رئيس هيئة الرياضة يُتوج الفائزين بـ مهرجان الدرعية للفروسية

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الفائزين بالجائزة الكبرى في مهرجان الدرعية للفروسية.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر أن الفائزين بالجائزة الكبرى هم “الياباني مايك كاواي، السعودي وليد الغامدي، المصري محمد طلعت”.

من ناحية أخرى، تشارك 13 فارسة سعودية في منافسات الدورة الثانية من مهرجان الدرعية للفروسية المصنفة من فئة الأربعة نجوم وخطوة مصيرية لتحديد فرصة تأهيل الفرسان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم 2020.

ومع بداية عطلة نهاية الأسبوع الجاري وكذلك في الأسبوع القادم يستضيف المهرجان أكثر من 151 فارسًا وفارسة، يشرف عليهم 150 سائس خيل، 50 مسؤولًا، 300 مرافق ومدرب، 250 عضو نادٍ و150 عضو نادٍ، وسط حضور آلاف الزائرين لموسم الدرعية والجماهير من عشاق رياضة الفروسية محليًّا ودوليًّا، فيما تكون الفرصة متاحة أمامهم للاستمتاع بمختلف فعاليات الموسم.