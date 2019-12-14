لقطات .. عبدالله المعيوف يرفع شعار “مرمى #الهلال في أمان”

المواطن - محمد سمعه

تألق الحارس عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال، بشكل لافت للأنظار في مباراة الترجي التونسي التي أُقيمت اليوم السبت في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

وعلى الرغم من أن عبدالله المعيوف ارتكب خطأ قاتلًا في الشوط الأول كاد أن يُكلف الهلال هدفًا، لكنه بعد ذلك ظل يقظًا رافعًا شعار “مرمى الهلال في أمان”، وتصدى للعديد من اللقطات الخطيرة.

وعند حلول الدقيقة السابعة والخمسين من عمر مباراة الهلال والترجي، ارتدى عبدالله المعيوف وشاح البطولة فقام بإصلاح خطأ المدافع ياسر الشهراني عندما حاول إعادة الكرة ليُخرج الكرة قبل مرورها إلى خط المرمى عن طريق القفز عليها في مشهد أذهل لاعبي الترجي الذين كادوا يحتفلون بالهدف الأول.

واكتسب لاعبو الهلال الثقة بعد تصدي عبدالله المعيوف البطولي، مما مكن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز من إحراز هدف التأهل للفريق الهلالي في الدقيقة الثانية والسبعين بمهارة جميلة.

ولا يعد عبدالله المعيوف هو النجم الوحيد بـ مباراة الهلال والترجي، حيث تألق البرازيلي كارلوس إدواردو واللاعب البيروفي أندري كاريلو والسوري عمر خربين الذي سنحت له فرصتين للتسجيل في الشوط الأول.

وقبل مباراة الهلال والترجي، كان عبدالله المعيوف عاملًا أساسيًّا في تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019، حيث تصدى لبعض الكرات الخطيرة من نادي أوراوا الياباني في مباراتي الذهاب والإياب.

وكانت تقارير صحافية ذكرت قبل بدء الهلال لمشواره في مونديال الأندية، أن الإدارة الهلالية ستُجدد عقد الحارس الأمين عبدالله المعيوف بسبب تألقه مع الأزرق خلال الفترة الأخيرة.

ومع تألق الحارس عبدالله المعيوف، نال اللاعب البيروفي أندري كاريلو لقب رجل مباراة الهلال والترجي بعد اختياره من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

ويعتمد المدرب رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، على تألق عبدالله المعيوف امام فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي من أجل تحقيق التاريخ والعبور لنهائي المونديال للمرة الأولى.