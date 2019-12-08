لقطات من تتويج #البحرين بخليجي 24

المواطن - محمد سمعه

تُوج المنتخب البحريني، أمس الأحد، بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد.

وتمكن اللاعب محمد الرميحي من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب البحريني في الدقيقة السبعين بعد عرضية أرضية، لم يتعامل معها دفاع المنتخب السعودي بالشكل المطلوب.

وأهدر اللاعب سلمان الفرج نجم المنتخب السعودي فرصة إحراز الهدف الأول للأخضر، وذلك بعد إهداره ركلة جزاء أمام منتخب البحرين في النهائي.

ولم ينجح سلمان الفرج في تنفيذ ركلة الجزاء حيث سددها بعيدًا عن شباك منتخب البحرين في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

كذلك سدد اللاعب سالم الدوسري كرة ارتطمت بعارضة المنتخب البحريني ليُحرم من إحراز الهدف الأول للأخضر.

وفي الشوط الثاني لم يظهر الأخضر بالأداء الهجومي القوي، كذلك تعامل دفاع منتخب البحرين مع الهجمات السعودية القليلة بشكل جيد.

واستغل الرميحي خطأ وعدم تمركز صحيح من دفاع الأخضر ليُحرز الهدف الوحيد في المباراة عند حلول الدقيقة السبعين.