لقطات من تتويج لاتسيو بـ السوبر الإيطالي بالرياض

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في الفوز على يوفنتوس في كأس السوبر بالرياض بنتيجة 3/ 1، ليتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

السوبر الإيطالي بالرياض:

واحتضن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي بالرياض بين يوفنتوس ولاتسيو، والتي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج لاتسيو بلقب السوبر الإيطالي بالرياض، وسط فرحة كبيرة من لاعبيه بالفوز على بطل الكالتشيو المليء بالنجوم.

وخيم الحزن على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عقب الهزيمة بثلاثية ضد لاتسيو، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ظهرت عليه علامات الصدمة الشديدة بعد المباراة مباشرة.

وشهدت مباراة السوبر الإيطالي بالرياض حضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما توج يوفنتوس بالميداليات الفضية، وسلم الميداليات الذهبية والكأس للاعبي لاتسيو.

قمصان عربية:

وخطف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الأنظار خلال مباراة السوبر الإيطالي بالرياض اليوم، بعدما ارتدوا قمصان تحمل أسماءهم باللغة العربية، وكلمة يوفنتوس بالعربية أيضًا.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن قبل السوبر الإيطالي بالرياض عن ارتداء لاعبيه بقمصان مزينة باللغة العربية، تم تصميمها بالتعاون مع فنان الخط العربي السعودي- المغربي الشهير شاكر كشغري.

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