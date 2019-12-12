لقطات من تدريب #الهلال بطل آسيا الأول بـ #قطر

المواطن - محمد سمعه

أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانهم الأول في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية أمام نادي الترجي بعد غد السبت.

وركز المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على الجوانب الفنية وسط متابعة من فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة النادي.

وسيؤدي لاعبو الهلال مرانًا مغلقًا غدًا الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة استعدادًا لمواجهة الترجي.

ووجّه التونسي معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي، رسالة إلى الهلال وذلك قبل لقاء الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

وتحدث الشعباني خلال تصريحات صحافية قبل مواجهة الهلال قائلًا: الترجي سيلعب بواقعية للفوز على الهلال، وهذا ما سنفعله.

وأضاف الشعباني: الترجي هدفه الذهاب بعيدًا في مونديال الأندية، ولكي يتحقق هذا الأمر يجب علينا أن نهزم الهلال في المقام الأول رغم علمي بأن المهمة لن تكون سهلة.

ويُعد نادي الهلال الفريق العربي رقم 15، الذي يشارك في مونديال الأندية حيث سبقه 14 فريقًا عربيًّا وهي: ”الأهلي المصري، الاتحاد، الرجاء المغربي، النصر، السد القطري، الوحدة الإماراتي، النجم الساحلي التونسي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، المغرب التطواني المغربي، وفاق سطيف الجزائري، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، العين الإماراتي، الجزيرة الإماراتي”.