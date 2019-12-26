لقطات من توقيع الامتياز النفطي بحضور الملك سعود قبل 61 عاماً

المواطن - الرياض

نشر حساب الملك سعود على موقع تويتر، صوراً تاريخية للحظة التوقيع على اتفاقية الامتياز بين المملكة وشركة البترول اليابانية قبل 61 عاماً، بحضور الملك سعود بن عبدالعزيز والشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت.

وأظهرت الصور، توقيع وزير المالية أنذلك محمد سرور الصبان، ومدير عام شؤون الزيت والمعادن عبدالله الطريقي على الاتفاقية مع رئيس الشركة اليابانية “ياماشيتا تارو”، والشركة العربية للزيت المحدودة في الخفجي، حيث تمت مراسم التوقيع في وزارة المالية بجدة في 10 فبراير عام 1958م، كما وقعت الكويت في ذات الوقت اتفاقية امتياز مع الشركة لمدة 44 عاماً.

ويوم أمس، أقامت عمليات الخفجي المشتركة مساء اليوم الأربعاء حفل تدشين استئناف الإنتاج في عمليات الخفجي المشتركة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة والدكتور خالد الفاضل وزير النفط والكهرباء والماء في دولة الكويت والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وذلك بمبنى العمليات المشتركة في الخفجي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن إعادة الإنتاج سريعًا أمر مهم مع التأكيد للإعلام العالمي بالتزام المملكة بما يتعلق بحصص الإنتاج، موضحًا أن الخفجي سينتج مع نهاية العام المقبل حوالي 325 ألف برميل، وسيبدأ الإنتاج الفعلي بعد 60 يومًا.

وأكد وزير الطاقة أن حقل الدرة هو حقل غاز ثمين لم يتم الاستفادة منه، مطالبًا بسرعة استخدامه للاستفادة من الغاز، مؤكدًا سعيه في منطقة الخفجي بحيث تكون منطقة ممكنة للعمل.



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