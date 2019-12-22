لقطات من سيول القنفذة والمدني يستنفر

المواطن - القنفذة

تسببت الأمطار والسيول المنقولة التي شهدتها بعض مراكز محافظة القنفذة في إتلاف بعض الطرق، وتوقف الحركة المرورية في مجاري الأودية.

وأظهرت مقاطع فيديو سيول القنفذة التي سالت في بعض الأودية منها شسع، وأم السلم، والشصرة.

من جهته، استنفر الدفاع المدني بالقنفذة جهوده مساء أمس بالعديد من الفرق بكامل تجهيزاتها؛ ليتم إغلاق عددٍ من الطرق بسبت الجارة التي تمر بها السيول؛ حفاظًا على سلامة عابريها حتى لا يغامروا بأنفسهم وسط السيول.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها للطقس لليوم الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة وامتدادها إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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