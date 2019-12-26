لقطات من كسوف الشمس في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

رصد عدد من أهالي منطقة جازان ومن عدة محافظات صباح اليوم ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس، حيث بدأ مسار الكسوف الحلقي مع شروق شمس هذا اليوم والذي انتهى في الساعة 7.45 صباحاً.

وفي حديث خاص لـ” المواطن” تحدث العم محمد مرير قائلاً : لقد حدثت ظاهرة مشابهة لهذا الكسوف قبل حوالي أكثر من 70 عاماً، حيث ساد الظلام وظهرت النجوم في وقت الظهيرة وقد أطلق عليها آباؤنا سنة الظلام وقد خيم الخوف على كثير من الأهالي.

من جانبه بين العم عبدالله حمدي : لقد حدثت هذه الظاهرة ونحن في سن الطفولة وكانت مخيفة لنا ولم نخرج من بيوتنا الطينية، وما زلت أتذكرها والنجوم تزين السماء في الظهيرة وقد عشنا في ظلام دامس حيث كان لا توجد كهرباء ولا إنارة.

يذكر أن سماء المملكة العربية السعودية شهدت، اليوم, حدوث ظاهرة فلكية نادرة للكسوف الحلقي للشمس، التي تم رصدها عبر عدد من التلسكوبات المتطورة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأوضحت بيانات المركز الوطني للفلك في المدينة، أن الشمس أشرقت مكسوفة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وكان مركز الكسوف الحلقي بمحافظة الأحساء، وبلغت نسبته 91.63%.

واستمر الكسوف الحلقي للشمس استمر بمحافظة الأحساء نحو ساعة و23 دقيقة، وكانت بداية شروق الشمس عند الساعة 6:25 صباحاً، وبدأ الكسوف الحلقي للشمس عند الساعة 6:34 صباحاً، وبلغت ذروة الكسوف الحلقي ثلاث دقائق تقريباً، وانتهى كسوف الشمس عند الساعة 7:48 صباحاً.

تابعنا على تواصل معنا على