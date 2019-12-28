لقطات من ليلة اليمن السعيد بحضور نجوم الطرب

المواطن - الرياض

قدم عدد من نجوم الطرب في اليمن، ومنهم حسين محب وعوض بن ساحب، مساء اليوم السبت، فعالية “ليلة اليمن السعيد” على مسرحية أبو بكر سالم ضمن فعاليات شتاء الرياض بتنظيم روتانا .

وبدأ حسين محب ليلة اليمن السعيد بأغنية أنتِ آية في الجمال، حيث تغنى بديار الجمال بكل حب، وبعدها قدم عوض بن ساحب هو رمز من رموز الأغنية اليمنيَّة عمومًا والحضرميَّة خصوصًا أنغامه المميزة.

من جهته، قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر: إن قرابة مليوني شقيق يمني مقيم في السعودية يستحق ليلة مثل ليلة اليمن السعيد، مقدمًا بدوره الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على ما قدمه وزملائه في الهيئة من تكريم للفن والفنانين اليمنيين الذين ساهموا في نشر الفن العربي الأصيل كأحد الروابط والمشتركات للمملكة واليمن.

وتأتي ليلة اليمن السعيد احتفالًا بالفن والثقافة اليمنية بعروض من فرق فلكلورية ووصلات غنائية يقدمها نخبة من نجوم الفن اليمني مثل أحمد فتحي، وفؤاد عبدالواحد، وعوض بن ساحب، ووليد الجيلاني، وحسين محب في ليلة مميزة من ليالي موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بوليڤارد.

وبدأت فعاليات موسم الرياض في 11 أكتوبر الماضي وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

وتأتي ليلة اليمن السعيد برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الشركة الرائدة في إقامة وتنظيم الحفلات الغنائية في الوطن العربي.

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