لقطات وفيديو .. مشاركة ياسر القحطاني بمباراة نجوم العالم وإسبانيا

المواطن - محمد سمعه

شارك النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق في مباراة نجوم العالم ضد المنتخب الإسباني التي أُقيمت مؤخرًا في العاصمة الإسبانية.

ونجح ياسر القحطاني في إحراز الهدف السادس لفريق نجوم العالم في اللقاء عند حلول الدقيقة الـ67، بعد تمريرة رائعة من البرتغالي لويس فيجو نجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق.

وشارك في المباراة العديد من النجوم مثل البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس والكرة الإيطالية.

جدير بالذكر أنه كان أُقيم حفل اعتزال مميز لياسر القحطاني في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، حيث حضره النجم الإيطالي أندريا بيرلو واللاعب الهولندي روبن فان بيرسي والأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي.

وكانت مباراة نجوم العالم ضد المنتخب الإسباني أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد في إسبانيا.

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