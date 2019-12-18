للقبيحين فقط.. فرص عمل في سيد الخواتم والراتب مجزٍ !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

هناك حاجة ماسة إلى ممثلين ثانويين للعب دور الأشباح والوحوش في المسلسل التلفزيوني المقبل سيد الخواتم Lord of the Rings، ويريد القائمون على العمل أشخاصًا كثيفين التجاعيد والشعر.

ونُشر الإعلان على موقع أمازون وفيسبوك؛ للبحث عن القبيحين للعب أدوار الوحوش في مسلسل أمازون الذي يبدأ تصويره في عام 2020، في نيوزيلندا.

مواصفات المتقدمين:

طرح الإعلان بعض الأسئلة لكي يتم تحديد الأشخاص المناسبين، وجاءت صيغته: هل لديك شعر كثيف في جميع مناطق جسدك؟ هل تمتلك شعرًا أحمر طبيعيًا أو أبيض مع الكثير والكثير من النمش؟ هل وجهك مشوه بعض الشيء؟ هل تمتلك وجهًا ذا تجاعيد مثل الزبيب؟ كم عدد الأسنان في فمك؟ إذا كانت الإجابة متناسقة مع ما نحتاجه فإن نيوزيلندا تحتاج إليك.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تكافح شركات الإنتاج في العثور على ممثلين يلائمون هذه النوعية من الأدوار في نيوزيلندا؛ لأن عدد سكانها قليل.

وتقدم أحد المتطوعين بالفعل، استجابة للإعلان، وهو جوستين سميث، 41 عامًا، الذي يعتقد أن مظهره الفريد يجعله اختيارًا رائعًا لدور ما، ولا يزال هنا العديد من الأماكن الشاغرة.

الغرض:

يعتقد القائمون على المسلسل، أن هذه الخطوة ستقلل من ميزانية العمل البالغة نحو مليار دولار.

قيمة الأجر:

يتم حساب الأجر يوميًا، وتبلغ القيمة 200 دولارًا، بالإضافة إلى تحمل تكلفة وجبات الطعام.

كيفية التقديم:

يمكن لأي شخص يرغب في العمل، التقدم عبر هذا الرابط، على أن يكون مخولًا له العمل بصورة قانونية في نيوزيلندا.