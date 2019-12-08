للمرة الخامسة .. الأخضر يُعاني في النهائيات الخليجية

المواطن - محمد سمعه

خسر المنتخب السعودي، أمس الأحد، أمام منتخب البحرين بنتيجة هدف دون رد، في نهائي كأس الخليج بنسخته الرابعة والعشرين التي أُقيمت في قطر.

وواصل الأخضر معاناته للمرة الخامسة في المباريات النهائية ببطولة كأس الخليج، حيث خسر في المرة الأولى في عام 1974 أمام المنتخب الكويتي.

وكانت المرة الثانية أمام منتخب عمان بعام 2009، حيث فاز المنتخب العماني في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

وتكرر الأمر ذاته في عام 2010، حيث واجه المنتخب السعودي شقيقه منتخب الكويت في النهائي ووقتها ابتسم اللقب للمنتخب الكويتي.

أما المرة الرابعة فكانت في نسخة خليجي 22 عام 2014، حيث خسر المنتخب السعودي أمام منتخب قطر في الرياض بنتيجة هدفين لهدف.

وكانت المرة الخامسة، أمس بالخسارة أمام منتخب البحرين بهدف دون رد سجله اللاعب محمد الرميحي لمنتخب البحرين في الدقيقة السبعين من عمر المباراة.

ورغم الخسارة لكن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد نجح في وضع يده على العناصر الأساسية التي ستُمثل المنتخب السعودي خلال مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

كذلك قدم رينارد أكثر من عنصر مُبشر بالخير مع المنتخب السعودي مثل المهاجم عبدالله الحمدان واللاعب عبدالإله المالكي، وأعاد اكتشاف محمد خبراني في مركز قلب الدفاع مع إعطائه الثقة للحارس فواز القرني الذي نال لقب أفضل حارس في البطولة الخليجية.