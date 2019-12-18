لمرضى الربو.. احذروا أتربة نجران

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظات خباش، وشرورة، ويدمة، تستمر حتى الـ 3 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنورة ومحافظات ينبع والحناكية والعلا والمهد وبدر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية حى الخامسة مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة ومحافظات الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.