لم يكتفِ بالثلاثية .. جيسوس يخون الهلال بمحاولة ضم نجمه

المواطن - محمد سمعه

يفكر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي فلامنغو البرازيلي، في خيانة ناديه السابق نادي الهلال، وذلك بمحاولة التعاقد مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم أزرق العاصمة.

ومن خلال تغريدة نشرها الإعلامي البرازيلي جوزيه كارلوس عبر حسابه في تويتر، أكد أن نادي فلامنغو بقيادة جيسوس أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع الفرنسي غوميز خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الإعلامي البرازيلي أن جيسوس سيحاول ضم غوميز، في بداية يناير أو مع بداية الموسم الجديد 2020- 2021.

وكان غوميز تقابل مع جيسوس في حفل عشاء خلال الفترة السابقة، ووعد المدرب البرتغالي بأن الهلال سيلاقي فلامنغو بكأس العالم للأندية بقطر وهو ما تحقق بالفعل، حيث فاز فلامنغو بثلاثية مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي بدور نصف النهائي.

وتسعى الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل إلى الإبقاء على غوميز؛ كونه واحدًا من العناصر الأساسية في أزرق العاصمة، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في تتويج أزرق العاصمة بدوري أبطال آسيا نسخة 2019.

ويتمتع جيسوس بعلاقة جيدة مع غوميز، حيث وجود المدرب البرتغالي في الهلال كان أحد أسباب انضمام المهاجم الفرنسي لنادي أزرق العاصمة.

من ناحية أخرى يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي غدًا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر.

ويسعى الهلال إلى حصد الميدالية البرونزية في المشاركة الأولى له بمونديال الأندية.

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