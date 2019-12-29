لوحة لقناع توت عنخ آمون تدخل غينيس

المواطن - متابعة

دخلت لوحة لقناع الملك توت عنخ آمون، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفها أكبر لوحة صنعت من أكواب القهوة، حيث اُستخدم نحو 7260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك.

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، شهد ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عملية تركيب قناع الفرعون، التي نفذها مجموعة من الشباب المصريين على مساحة 60 مترًا في ساحة المتحف الكبير قبل تسجيل اللوحة رسميًا في الموسوعة.

وأقامت وزارة السياحة والآثار المصرية، بهذه المناسبة، احتفالية في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل.

لوحات سابقة:

شهدت مدينة سيدني الأسترالية تنفيذ لوحة للموناليزا في العام 2009 باستخدام 3604 كوب قهوة.

وفي العام 2012، صنعت لوحة في هاواي الأميركية باستخدام 5642 كوب قهوة.

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