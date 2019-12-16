لوشيسكو: الهلال ليس لديه ما يخسره أمام فلامنغو

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي فلامنغو البرازيلي غدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحافي: لدينا طموحات وسوف ندخل المباراة بآمال كبيرة لأنه في نفس الوقت ليس لدينا ما نخسره أمام فلامنغو بعد الفوز بدوري أبطال آسيا والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف لوشيسكو: الجماهير تتوقع منا المواصلة في تقديم نتائج إيجابية وتحقيق الانتصارات.

وكان الهلال عبر إلى المربع الذهبي بمونديال الأندية، وذلك بعد الفوز أول أمس السبت على حساب الترجي التونسي بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وستنطلق مباراة الهلال وفلامنغو غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام فلامنغو مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين، بافيتيمبي غوميز.