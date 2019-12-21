لوشيسكو يكشف أوراق الهلال الرابحة لمواجهة مونتيري

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيلته استعدادًا لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل نادي الهلال الأساسي مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، عبدالله عطيف، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: سيباستيان جيوفنكو، عمر خربين.

بينما جاء في قائمة بدلاء نادي الهلال: محمد الواكد، نواف الغامدي، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، أمير كردي، حسن كادش، محمد كنو، نواف العابد، هتان باهبري، محمد الشلهوب، بافيتيمبي غوميز.

ويحتضن ملعب خليفة الدولي، مباراة الهلال ومونتيري، حيث يسعى الهلال إلى الفوز وحصد أول ميدالية برونزية في مشاركته الأولى بكأس العالم للأندية بجانب حصد أول ميدالية في تاريخ الأندية السعودية التي شاركت في المحفل العالمي.

وستنقل قنوات ” TVR1, MATCH FOOTBALL 2, 20 MEDIASET SD/HD”، مباراة الهلال ومونتيري. ومن أجل مباراة الهلال ومونتيري، تخلل التدريب جمل فنية وتطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب. وتشهد مباراة الهلال ومونتيري، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المباراة بصفوف مكتملة باستثناء نجمه البيروفي أندريه كاريلو الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة نصف النهائي ضد فلامنغو البرازيلي.

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