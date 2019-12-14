لوشيسكو يكشف أوراق #الهلال لمواجهة الترجي
في مونديال الأندية

لوشيسكو يكشف أوراق #الهلال لمواجهة الترجي

2019/12/14
الساعة 4:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيلة أزرق العاصمة لمواجهة الترجي التونسي في مونديال الأندية اليوم السبت.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الهلال الرسمي للمباراة مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، أندري كاريلو، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين.

وفي قائمة احتياط الهلال جاء كل من: محمد الواكد، غامدي، جحفلي، الحافظ، قادش، أمير كردي، عبدالله عطيف، نواف العابد، هتان باهبري، محمد الشلهوب، جيوفنكو، بافيتيمبي غوميز.

تشكيل الترجي

أما تشكيل نادي الترجي التونسي فجاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: المعز بن شريفية.

في خط الدفاع: يعقوبي، بيدران، شيتي، سامح الدربالي.

في خط الوسط: كوليبالي، بينجوي، بونسو، الحوني، أنيس البدري.

في خط الهجوم: أوتارا.

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