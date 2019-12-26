لوشيسكو يكشف السبب وراء سقوط الهلال بالتعادل

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن السبب الرئيسي وراء سقوط الأزرق أمام الحزم بالتعادل ضمن لقاء الفريقين أمس الخميس بالجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الحزم: غياب بعض اللاعبين مثل كاريلو وآخرين إضافة إلى الإرهاق الذي يُعاني منه لاعبو الهلال بسبب كثرة المنافسات والمباريات أمر طبيعي وراء التعادل.

وتابع مدرب الهلال: لا أفكر حاليًا في صفقات يناير وكل ما أفكر فيه هي المباريات المقبلة مع اللاعبين الحاليين.

من ناحية أخرى، كشف الحارس الجزائري مالك عسلة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم عن تصرف مستهجن حدث معه بـ مباراة الحزم والهلال التي أُقيمت أمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة الثالثة عشرة.

وقال عسلة بعد مباراة الحزم والهلال: تعرضت لتصرف مستهجن بعد المباراة وهو قيام أحد أفراد طاقم الهلال بسب والدتي وهذا ما أغضبني بقوة.

وأضاف عسلة: التعادل في مباراة الحزم والهلال بطعم الهزيمة لنا وكنا نستحق الفوز، خاصة أن الحزم لم يقدم أداءً جيدًا في ثلاث مباريات قبل لقاء الهلال ولكن الحمد لله على التعادل والقادم سيكون أفضل.

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