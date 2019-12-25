لوشيسكو يُوجّه إنذارًا لإدارة الهلال والسبب!

المواطن - محمد سمعه

وجّه الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، تحذيرًا إلى إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبلغ لوشيسكو الإدارة الهلالية بنيته في عدم التفريط في أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية، خوفًا من عدم القدرة على إيجاد البديل المناسب مما يؤثر على الهلال بالسلب في المنافسة على لقبي الدوري وكأس الملك.

من ناحية أخرى، أبدت جماهير نادي الهلال رفضها التام، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لانضمام إحدى الصفقات الهجومية المرشحة للفريق الهلالي بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت تقارير إخبارية: إن إدارة الهلال تفكر في ضم المهاجم العراقي مهند علي، لاعب نادي الدحيل القطري في حال رحل السوري عمر خربين.

واتفقت معظم آراء جماهير الهلال بالإجماع عبر “تويتر” أن بقاء عمر خربين في صفوف الفريق الهلالي سيكون أفضل من ضم مهند علي.

وفي وقت سابق، أيد معظم الجمهور الهلالي رحيل اللاعب السوري خربين بعدما لم يقدم المستوى المنتظر منه مع الفريق الهلالي بكأس العالم للأندية.

وأكدت معظم الجماهير على أن خربين أهدر فرصًا محققة للتسجيل أمام مونتيري المكسيكي في مباراة المركز الثالث بمونديال الأندية، مما أفقدت الهلال الفرصة في حسم المباراة مبكرًا، حتى اضطر بطل آسيا لـ اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي فاز بها مونتيري بنتيجة 4- 3.

وكان خربين عاد إلى صفوف الهلال بعد إعارته في النصف الثاني من الموسم لنادي بيراميدز المصري.

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