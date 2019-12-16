لويس غارسيا يصل الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، المدير الفني الإسباني لويس غارسيا إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول لويس غارسيا إلى الرياض، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد أقالت المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون بعد توديع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الخسارة أمام الشعلة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم، والتعادل في 3 لقاءات.