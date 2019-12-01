لويس هاميلتون بطلًا لـ سباق فورمولا 1 بـ #أبوظبي

المواطن - محمد سمعه

تُوج السائق البريطاني لويس هاميلتون بـ سباق فورمولا 1 المقام في مدينة أبو ظبي الإماراتية اليوم الأحد.

وذكر الحساب الرسمي لـ YAS MARINA CIRCUIT عبر تويتر أن لويس هاميلتون تفوق على كل من السائق الهولندي ماكس فير شتابن والسائق شارل لوكلير.

وحل لويس هاميلتون في المركز الأول بينما حل السائق الهولندي فير شتابن ثانيًا ولوكلير جاء ثالثًا.

يذكر أن سباق اليوم الأحد، كان السباق الختامي لـ فورمولا 1 في أبو ظبي.

واستمتع الحاضرون بعروض جوية انطلقت في حلبة مرسي ياس قبل انطلاق السباق الختامي.

وسبق لهاميلتون أن حقق أسرع لفة في حصة التجارب متقدمًا على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي انطلق من المركز الأخير في السباق الختامي اليوم.